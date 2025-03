Apel Naczelnej Rady Adwokackiej po przesłuchaniu Barbary Skrzypek. Jest propozycja zmian w prawie

Naczelna Rada Adwokacka od lat stoi na stanowisku, że osoby niebędące stronami w postępowaniu karnym - w tym świadkowie - powinni mieć zagwarantowane prawo do ustanowienia pełnomocnika bez konieczności uzyskiwania zgody prokuratury czy sądu .

Obecna dyskusja powróciła po przesłuchaniu Barbary Skrzypek, której pełnomocnikowi odmówiono udziału w przesłuchaniu . Było to zgodne z prawem, lecz część adwokatów - w tym szef Naczelnej Rady Adwokackiej - krytykował taki ruch.

Według obecnego stanu prawnego konieczne jest, aby osoba niebędąca stroną wykazała "interes" w ustanowieniu pełnomocnika . To z kolei ocenia sąd lub prokurator, co pozostawia dużą swobodę w podjęciu decyzji.

"Ponadto, brak pełnomocnika w kluczowych momentach postępowania może naruszać prawo do rzetelnego procesu i osłabiać ochronę praw obywatelskich. Proponowana zmiana usunie wątpliwości interpretacyjne i wyeliminuje możliwość arbitralnego ograniczania dostępu do pełnomocnika przez organy procesowe w postępowaniu karnym" - podkreśla prezydium NRA.

Przypomnijmy, że we wtorek po południu Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zanonimizowany protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Wynika z niego, że trwało ono ponad cztery godziny, a w jego trakcie zarządzono krótką przerwę. Prokurator Ewa Wrzosek podkreśliła, że przesłuchanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i nie zgłaszano do niego uwag. Politycy PiS wskazują jednak, że pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do udziału w czynnościach.