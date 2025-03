Śmierć Barbary Skrzypek. Prokuratura: Mąż, syn i lekarz przesłuchani

Wirtualna Polska zwróciła się do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z pytaniami o podjęte działania w sprawie dotyczącej wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Skrzypek . Była wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego w ubiegłą środę została przesłuchana w charakterze świadka w sprawie dotyczącej tzw. dwóch wież . Kobieta zmarła trzy dni później w swoim mieszkaniu .

Wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba wyjaśniał, że to standardowa kwalifikacja w tego typu sprawach.

Śledczy zwrócili się również do Narodowego Funduszu Zdrowia o "przekazanie informacji dotyczących udzielanych świadczeń medycznych zmarłej" oraz do placówki medycznej, z której przybył lekarz stwierdzający zgon, "celem uzyskania dokumentacji medycznej zmarłej".

"W toku postępowania podejmowane są czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Na obecnym etapie podejmowane są kolejne decyzje co do dalszych czynności procesowych w przedmiotowym postępowaniu, o których tutejsza prokuratura aktualnie nie może poinformować, z uwagi na dobro śledztwa" - informuje nas prokurator Woliński.