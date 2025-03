Ukrywali karty dzieci. GIS rusza z kontrolami punktów szczepień

Rzecznik Praw Pacjenta zajmował się niedawno sprawą podejrzanego przechowywania, a w rzeczywistości ukrywania, dokumentacji medycznej, w tym kart uodpornienia dzieci. To dokument, który otrzymuje po urodzeniu każdego dziecko w Polsce. Szpital przesyła go następnie do placówki medycznej wskazanej przez rodziców. To na tej placówce spoczywa następnie obowiązek potwierdzania przyjęcia kolejnych szczepień obowiązkowych.