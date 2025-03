Starmer ogłosił sukces. Media: armia odrzuca jego plan ws. Ukrainy

Wskazał również, że pozostaje wiele niewiadomych: gdzie mieliby stacjonować żołnierze, kto ich będzie zaopatrywał, kto nimi dowodził i jak długo mieliby przebywać na terenie Ukrainy. — To polityka. Nie ma tu elementu militarnego — ocenił.

Wcześniej źródła Bloomberga przekazały, że Biały Dom liczy na osiągnięcie zawieszenia broni do 20 kwietnia, kiedy zarówno prawosławni, jak i katolicy będą obchodzić Wielkanoc. Jednak według The Telegraph, Wielka Brytania nie zdąży nawet w przybliżeniu przygotować żadnego planu dotyczącego misji pokojowej do tego czasu.