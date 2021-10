Gdzie są dzieci z Michałowa? Tłumaczenia wiceministra Przydacza

Wiceszef MSZ odniósł się również do zarzutów, że z ośrodka w Michałowie dzieci zostały wywiezione do przygranicznego lasu, by ponownie wraz z rodzicami powrócić na Białoruś. - Nie wiem skąd są takie informacje - powiedział wiceminister, apelując przy tym, by nie budować takiego napięcia grozy i nie wykorzystywać do tego najmłodszych.