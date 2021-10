Jazydzi na granicy. "Nie mają do czego wracać"

Jak tłumaczy, wielu jazydów nie ma świadomości, że nie może legalnie przekroczyć granicy Polski bez wizy. Mimo trudności i podróży w nieznane, decydują się na sprzedaż majątku, by dotrzeć do Europy. To jednak dla wielu wyprawa w jedną stronę. Nie mają już bowiem do czego wracać.