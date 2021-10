Polscy biskupi u Franciszka. "Nie jadą się chwalić. Ponieśli porażkę"

Choć tak to może wyglądać z dystansu, polscy biskupi nie pojechali do Watykanu "na dywanik do Franciszka". Wizyta "ad limina Apostolorum", która rozpoczęła się w poniedziałek 4 października, to odbywająca się cyklicznie co 5 lat (ze względu na pandemię ten okres wydłużył się do 7) seria formalnych spotkań pomiędzy Stolicą Apostolską a lokalnymi episkopatami.