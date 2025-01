Trump podpisał rozporządzenie. Tak walczy z deep state

Rozporządzenie dąży do zniesienia zasady wprowadzonej przez byłego prezydenta Joe Bidena w zeszłym roku i prawdopodobnie spotka się z wieloma wyzwaniami prawnymi.

Nowe rozporządzenie jest powrotem do tego, które Trump podpisał tuż przed wyborami w 2020 r., tworząc kategorię "Schedulde F", ułatwiającą zwalnianie pracowników federalnych zaangażowanych w politykę . Biden szybko odwrócił to rozporządzenie, a następnie sfinalizował nową zasadę, która dodatkowo wzmocniła ochronę dla zawodowych pracowników federalnych .

Trump również unieważnił rozporządzenie wykonawcze swojego poprzednika z 2021 r., które uchylało pierwotne rozporządzenie Schedule F, co jest bardziej konwencjonalnym posunięciem.

Podobnie jak rozporządzenie wykonawcze z 2020 r., nowa dyrektywa Trumpa prawdopodobnie szybko trafi do sądu . Tradycyjnie, cofnięcie lub zmiana zasady wymaga wprowadzenia nowych przepisów, co jest procesem, który może trwać miesiące i nie może być dokonane przez rozporządzenie wykonawcze - twierdzą eksperci.

Rozporządzenie Trumpa z 2020 r. pozostawiło wielu pracowników federalnych w obawie o swoje miejsca pracy. Dałoby to jemu i jego mianowanym w agencjach większą swobodę w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników federalnych uznanych za nielojalnych, co, według krytyków, upolitycznia służbę cywilną i może prowadzić do wypychania zawodowych urzędników z powodów politycznych i zastępowania ich osobami oddanymi prezydentowi.