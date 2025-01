Ustawa incydentalna. Komisja poparła kluczową poprawkę

Sejmowa komisja sprawiedliwości poparła projekt ustawy incydentalnej, który zakłada, że w sprawach dotyczących wyborów prezydenckich oraz uzupełniających do Senatu w 2025 r. orzekać będą trzy połączone izby Sądu Najwyższego: Karna, Cywilna i Pracy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - jak stanowi ustawa o Sądzie Najwyższym. Poprawka PSL-TD stanowi, że decyzje podejmować będzie 15 najstarszych stażem sędziów z tych izb.

Za przyjęciem projektu z poprawką PSL głosowało 17 posłów, 10 było przeciw. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie.

Na poprzedzającej posiedzenie konferencji prasowej inny z posłów KO Patryk Jaskulski apelował z kolei do prezydenta Andrzeja Dudy o to, by po uchwaleniu ustawy "nie wkładał kija w mrowisko" i złożył pod nią swój podpis. "- Potrzebujemy ciągłości władzy i potrzebujemy tego, aby nikt decyzji Polek i Polaków przy urnach nie podważał - mówił.