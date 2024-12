Hołownia wywołał burzę. PiS uderza w marszałka i atakuje PKW

O planowanej propozycji kompromisu marszałek poinformował na swoim koncie na portalu X we wtorek wieczorem. "Musimy zagwarantować prawidłowy przebieg wyborów prezydenckich. To odpowiedzialność wszystkich sił politycznych. W najbliższych dniach zaproponuję Prezydentowi i Premierowi konkretne rozwiązanie, które odsunie wadliwą Izbę Kontroli Nadzwyczajnej od nadzoru nad wyborami 2025" - napisał.

Dzień później lider Polski 2050 przedstawił konkretne - wydawać by się mogło, nieskomplikowane - rozwiązanie. Otóż wedle Hołowni w najbliższych wyborach prezydenckich, do czasu uporządkowania sytuacji, ważność wyboru prezydenta powinien stwierdzić cały skład Sądu Najwyższego, a nie jedna izba SN, która - zdaniem obecnej władzy - nie jest sądem.

Co innego opozycja. PiS ma jednoznaczne zdanie w tej sprawie. - Nie poprzemy tego, czego chce Hołownia, bo to łamanie prawa - słyszymy w formacji Jarosława Kaczyńskiego.

Jak dodaje, "jeśli Szymon Hołownia widzi jakieś problemy w PKW, to niech odwoła stamtąd swojego przedstawiciela", który - zdaniem byłego ministra edukacji - "w bezprecedensowy sposób łamie prawo".

- Trzeba szanować obowiązujące prawo, a nie pogłębiać kryzys. Marszałek Hołownia, proponując takie rozwiązania, prowadzi do pogłębiania kryzysu - mówi Wirtualnej Polsce szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Polityk przyznaje, że zwrócił się z pismem do Szymona Hołowni o "interwencję" w sprawie Państwowej Komisji Wyborczej - PiS chce odwołania pięciu jej członków z rekomendacji obecnej koalicji - ale "marszałek odmówił na piśmie".

- Wzywamy marszałka do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa - powtarza Błaszczak.

Jego zdaniem Hołownia powinien zawnioskować do prezydenta RP o odwołanie pięciu członków PKW, odrzucających sprawozdanie finansowe PiS. Tak się jednak nie stanie - marszałek takiego wniosku nie złoży.

- Wypowiedzi marszałka wskazują, że próbuje on ręcznie sterować orzecznictwem Sądu Najwyższego. My się na to nie zgadzamy - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik PiS Rafał Bochenek.