"Koniec demokracji, wyborów może nie być". Skarbnik PiS reaguje po decyzji PKW

- Nie ma żadnej możliwości innego uregulowania statusu Izby Kontroli Sądu Najwyższego. Nie wiem, jak sobie obecna władza to wyobraża. PKW z politykami rządzącej koalicji chce po prostu pozbawić Prawo i Sprawiedliwość finansowania kampanii prezydenckiej. Bo to jest odraczanie sprawy na "święte nigdy" - mówi Wirtualnej Polsce skarbnik PiS Henryk Kowalczyk.

Warto podkreślić, że ponad 20 mln zł mogłoby trafić do kasy PiS, gdyby PKW zastosowała się do wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Za taką kwotę można przeprowadzić kampanię prezydencką na dużą skalę.

Kowalczyk odpowiedzialnością obarcza nie tylko PKW, ale także Donalda Tuska. - To jego zamiarem jest wykończenie PiS. Tusk chce nas wykończyć, i to niezgodnie z prawem. Chce pozbawiać kandydata popieranego przez PiS w wyborach prezydenckich - twierdzi były wicepremier w rządzie PiS. Spodziewa się, że PKW będzie dążyła również do tego, by pozbawić PiS subwencji do końca kadencji.