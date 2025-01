Przegłosowali. Ustawy incydentalna przechodzi dalej

Zdaniem sędziego SN Piotra Prusinowskiego, projekt Hołowni może prowadzić do jeszcze większego chaosu. Prusinowski wyraża obawy, że obecna struktura prawna Sądu Najwyższego może nie być w stanie skutecznie zatwierdzić wyników wyborów, co rodzi niepewność co do przyszłości i legalności ewentualnych rozstrzygnięć wyborczych. Nabierające tempa zmiany legislacyjne wywołują kontrowersje wśród prawników i polityków.