Czarzasty kontra Hołownia. Padły mocne słowa

- Dosyć mam takiego rozmemłania i pochodzenia do tego, co uznajemy rano za niezgodne z prawem, wieczorem ten sam człowiek po prostu działa zgodnie z prawem. Dlatego też wypowiadam się jednoznacznie przeciwko pomysłowi marszałka Hołowni w sprawie uznania bądź nieuznania wyborów prezydenckich przez neosędziów - stwierdził Włodzimierz Czarzasty w "Faktach po faktach".

- Nie może być tak, że izba złożona z neosędziów jak zdecyduje, to my tego nie uznajemy, a jeżeli ci neosędziowie będą głosowali in gremium, czyli w 96-osobowym składzie sądu, to uznajemy - przekonywał Czarzasty. Jego zdaniem "to nie jest tak, że rano złodziej jest złodziejem, a wieczorem nim nie jest".