Nowy zakaz resortu zdrowia. Dotknie niepełnoletnich

Rząd poinformował we wtorek o nowych regulacjach w handlu produktami do palenia zawierającymi nikotynę w składzie oraz bez niej. W życie wejdą zakazy, a również wprowadzone zostaną stawki akcyzowe na takie wyroby.

Jak powiedział we wtorek minister Maciej Berek, celem działań rządu jest objęcie akcyzą papierosów elektronicznych, podgrzewaczy, a także saszetek nikotynowych. - Część tej legislacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, ma służyć temu, aby od przyszłego roku kwota prawie pół miliarda złotych rocznie zwiększyła budżet państwa z tytułu zwiększenia niektórych stawek podatkowych i z tytułu objęcia akcyzą takich produktów, które do tej pory nie były objęte, a są podobne do wyrobów akcyzowych - powiedział we wtorek na konferencji prasowej przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Maciej Berek.