Chrześcijanie chcą rewolucji w muzułmańskim kraju. "Zakaz sprzedaży alkoholu niedemokratyczny"

W rozmowie z amerykańską agencją Associated Press jeden z przeciwników nowych przepisów wskazał, że decyzja władz doprowadzi wyłącznie do rozkwitu sprzedaży na czarnym rynku. Sarmad Abbas przyznał, że nauki muzułmańskie zabraniają spożywania alkoholu, "ale to są wolności osobiste, których nie można zabronić obywatelom".