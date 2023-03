Tego nie zrobił nawet Stalin. "Historyczny akt Putina"

- Ukraińcy są drugą co do wielkości narodowością w Rosji, zaraz po Rosjanach. Biorąc pod uwagę te mieszane rodziny, z których jedna ma pochodzenie rosyjskie, a druga ukraińskie, mówimy o naprawdę dużej populacji. Prawie każdy zna tam kogoś, kto ma krewnych w Ukrainie. Ludzie nie mogą uciec od tego, co dzieje się na froncie. W czasie wojny w Gruzji w 2008 roku Gruzini i Rosjanie nie mieli ze sobą tyle wspólnego, co teraz z Ukraińcami - opisuje.