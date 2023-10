Janusz Korwin-Mikke nie odpuszcza. Jednym postem obraził prawie wszystkich

We wtorkowy poranek Janusz Korwin-Mikke postanowił odnieść się do afery i chociaż przeprosił Karinę Bosak, wydają się one bez znaczenia, bowiem nie wycofał się on ze swoich słów dotyczących prawa głosu dla kobiet. Co nie powinno zaś dziwić, w poście na platformie X możemy przeczytać kolejne, mocno kontrowersyjne stwierdzenia.