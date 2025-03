Senatorowie "wylatali" prawie dwa miliony złotych. Kto najczęściej korzysta z lotów?

Według informacji "Super Expressu", senatorowie w ciągu półtora roku odbyli ponad 2,5 tys. krajowych lotów, co kosztowało podatników niemal dwa miliony złotych. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej odbył 170 lotów między Warszawą a Wrocławiem , co kosztowało 124 tys. zł. Inni senatorowie, jak Aleksander Szwed z PiS i Tomasz Grodzki z KO, również często korzystali z lotów.

Kancelaria Senatu podniosła finansowanie krajowych lotów senatorów z 735 zł do 886 zł za lot. Tomasz Grodzki wyjaśnił, że jego loty wynikają z obowiązków służbowych, jako przewodniczącego komisji Senatu ds. UE i wiceprzewodniczącego Komitetu Politycznego Zgromadzenia Parlamentarnego krajów NATO. Podkreślił, że podróż pociągiem ze Szczecina do Warszawy trwa ponad 4 godziny, co utrudnia jednodniowe wizyty.