Oburzające nagranie z udziałem senatora Lewicy. "Niedopuszczalne"

Nagranie sprzed pół roku opublikował w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki. Widać na nim jak senator Kopiec zwraca się do osoby znajdującej się poza kadrem . - Śpij k**wa, przestępco je*any - mówi, mając wyraźne problemy z dykcją.

Przypomniała, że zajście miało miejsce na terenie restauracji sejmowej. - Jeśli porównujemy zakład pracy do Sejmu czy Senatu, to nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek zakładzie pracy mogła funkcjonować sobie knajpka, w której się handluje alkoholem - podkreśliła.

Rzecznik reaguje na wulgarne słowa senatora Lewicy

"Jednak w drodze sprostowania, sytuacja miała miejsce w barze hotelowym, a nie w parlamencie. Nie w godzinach pracy Sejmu i Senatu, a w nocy. Było to pół roku temu, Kopiec wyjaśnił zajście z osobami, o których pisze Matecki i dlatego nie pojawiła się na niego żadna oficjalna skarg. Przesadził i powiedział za dużo, ale nie próbował stanowić prawa pod wpływem jak niektórzy posłowie" - dodał Michnik.

Do sprawy senator Kopiec odniósł się w rozmowie z Onetem. - W historii brali udział posłowie Konfederacji, których przeprosiłem. Podaliśmy sobie ręce i powiedziałem, że to był dla mnie trudny dzień. Biorę na klatę wszystko, co związane ze swoim błędnym zachowaniem - powiedział.