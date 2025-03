Koniec zwrotu za malucha? Ostatni dzwonek, rząd szykuje zmiany

Ministerstwo Finansów, jak podaje "Fakt", planuje zakończyć program wypłat rekompensat za przedpłaty na fiaty. Mimo że kwoty rekompensat są znaczące, wiele osób nie zgłosiło się po pieniądze. W latach 2015-2024 zrealizowano jedynie 10 wypłat, co pokazuje spadek zainteresowania.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman ujawnił, że prowadzone są analizy dotyczące odejścia od kwartalnej waloryzacji kwoty rekompensaty oraz wygaszenia programu . To oznacza, że osoby, które jeszcze nie odebrały swoich pieniędzy, mogą stracić taką możliwość .

Osoby posiadające przedpłaty mogą zgłosić się do placówki PKO Banku Polskiego z dowodem tożsamości i książeczką przedpłaty, aby odebrać zgromadzone środki. Bank wypłaci wniesiony wkład wraz z odsetkami, a rekompensata to dodatkowy bonus.

Co istotne, spadkobiercy osób, które nie odebrały rekompensaty, również mogą się o nią ubiegać. Nie ma jeszcze określonego terminu, do kiedy można składać wnioski o rekompensaty, co daje czas na podjęcie decyzji.