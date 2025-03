Święta Wielkanocne w 2025 roku przypadają 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) oraz 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) . Dla katolików jest to najważniejsze święto w roku, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa . Czy pogoda w tym okresie będzie nam sprzyjać? Synoptycy nie mają wątpliwości.

- Kolejny tydzień, od 21 do 27 kwietnia, będzie nieco chłodniejszy, za to z mniejszą sumą opadów. Średnia temperatura wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza - przewiduje rzecznik IMGW.