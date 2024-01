Prorok, niechciany we własnym Kościele [OPINIA]

"Mówił, gdy wszyscy chcieli, by milczał"

Hagiografii nie cierpiał, więc nie będę udawał, że Tadeusz nie miał żadnych trudnych cech charakteru. Miał, ale to także one sprawiały, że był tym, kim był, i zrobił to, co zrobił. Jego upór był legendarny, jeśli był o czymś przekonany, to nie istniały argumenty, które mogły zmienić jego zdanie. Polityka, przyjaźnie, rachunek interesów nie mogły go przekonać, by się wycofał z czegoś, w co wierzył. Tak było w kwestii Wołynia, ludobójstwa Ormian czy polityki ukraińskiej. Jego nic nie mogło przekonać, by w tej sprawie zmienił zdanie, a nawet by choć na chwilę zamilkł. Ksiądz Isakowicz uznał, że jest głosem zamordowanych, i że nie może milczeć, a skoro tak, to mówił. I to nawet wówczas, gdy wszyscy chcieli, by milczał.