Zmierzch politycznego znaczenia Kościoła [OPINIA]

Pierwszym jest istnienie nadliczbowych zarodków, które najczęściej są zamrażane. Jeśli uznaje się ich status moralny (a nie tylko w Kościele się go uznaje), to nie sposób nie postawić pytania o rozwiązania prawne, które regulowałyby ich dalszy użycie, niszczenie czy przechowywanie. Katolicka bioetyka wprost sugeruje, że nie powinno w ogóle dochodzić do ich powoływania i tak jest na przykład w Niemczech, gdzie do organizmu kobiety jest implantowanych tyle zarodków, ile zostało stworzonych, tak by procedura zamrażania nie była potrzebna. Polskie prawo nie przewiduje takiego ograniczenia, a to oznacza, że z perspektywy Kościoła jest gorszym rozwiązaniem.