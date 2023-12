Jarosław Gowin wezwany przed komisję śledczą. Mamy odpowiedź byłego wicepremiera

Naciski Jarosława Kaczyńskiego

Morawiecki zmienił jednak zdanie pod wpływem prezesa PiS (co wynika ze wspomnianego listu do członków Porozumienia). Niedługo później - z zagadkowych powodów - zrobił to też sam Szumowski. Obaj akceptowali pomysł Adama Bielana (wówczas jeszcze współpracownika Gowina i wiceprezesa Porozumienia), by zorganizować wybory korespondencyjne - na wzór tych, które odbyły się wówczas w dużo mniejszej Bawarii.