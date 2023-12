Ojcostwo i szantaż arcybiskupa Jędraszewskiego [OPINIA]

Tym bowiem, co naprawdę szokuje w liście skierowanym do księdza Rasia, jest pseudoreligijny i pseudorodzinny język, jaki został w nim użyty. Kanoniści będą oczywiście wskazywać, że pochodzą one z Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale nie zmienia to w niczym faktu, że są one w istocie przemocowe. Jeśli arcybiskup Jędraszewski ma dowody na to, że ksiądz Raś podejmował złe decyzje, to powinien go odwołać, przedstawiając - także wiernym z Bazyliki Mariackiej - argumenty za taką decyzją. Wolno mu to zrobić, a jeśli jest przekonany, że ma powody, to nie powinien się obawiać możliwości odwołania do Stolicy Apostolskiej.