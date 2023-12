W czasie kolędy przerwali małżeństwu seks. "Byli wyraźnie zaskoczeni"

Zagrożone życie wikarego

Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i wsiach wizyta duszpasterska to bardzo ważne wydarzenie. Czasami duża odległość między domami i zimowa pogoda sprawiają, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji. - Nowy wikary zgubił się w lesie, w miejscu, gdzie kilka domów było na uboczu - opowiada Adam. - Ponieważ w naszym domu miał jeść obiad, to po zmroku zaczęliśmy go szukać (okazało się, że rozładował mu się telefon). Gdy mój brat go znalazł, ksiądz już dziękował za uratowanie życia, bo w lesie błądził kolejną godzinę - wspomina. Od tamtego czasu nowym księżom parafianie przygotowywali mapkę i w tym rejonie księża chodzili już zawsze z ministrantami z okolicy.