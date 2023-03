Wbija kij w mrowisko. Zwraca uwagę na jedną rzecz z materiału o Wojtyle

Potrzebna niezależna komisja

Postuluje, że w tym przypadku problem rozwiązałaby komisja, która zbadałaby dokładnie archiwa w krakowskiej kurii. - Wtedy zbliżylibyśmy się do prawdy. Na razie jesteśmy w sferze hipotez, interpretacji rozmaitych faktów, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby pokazać fakty tak, by były one bardziej zrozumiałe, by wyjaśniły istniejące wątpliwości, to musimy to zrobić - mówi.