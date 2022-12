"Dramat na naszych oczach. Z Kościoła odchodzi całe pokolenie"

To jednak jeszcze nie uprawnia do tego, żeby mówić o Polsce postchrześcijańskiej. Wprost przeciwnie – w porównaniu z resztą Europy ciągle jesteśmy bardzo wysoko w statystykach religijności. Naszą sytuację można porównać do tej w Stanach Zjednoczonych. Ponad 90 proc. mieszkańców Polski i USA wyznaje wiarę w Boga.