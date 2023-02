Były ksiądz ujawnia. Opowiada o sekretach seminarium i Kościoła

Trudno mówić o jakimś momencie przełomowym. Te wszystkie sprawy zaczęły się we mnie kumulować. Kiedy po urlopie miałem wracać na parafię, to totalnie nie miałem na to ochoty. Jak wróciłem, to wpadłem w depresję. Pamiętam, że zacząłem się wtedy bać samego siebie. Bałem się, że sam mogę sobie zrobić krzywdę, nie będąc do końca świadomym. Depresja doprowadziła mnie do takiej sytuacji, że straciłem sens życia. Wtedy pomyślałem: najlepiej to wszystko skończyć.