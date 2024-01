Pożegnanie z Funduszem Kościelnym? Możliwe i to za zgodą Kościoła

Sygnał jaki wysłał on przy tej okazji do Kościoła też jest dość oczywisty i z perspektywy biskupów jednoznacznie pozytywny. - Chcemy ucywilizować te relacje. Nikt nie powinien ulegać pokusie konfrontacji wobec religii czy Kościoła. Prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały w stronę odpowiedzialności finansowej wiernych, dobrowolnego odpisu osób zainteresowanych. Musi być to decyzja wiernych, nie decyzja rządu - mówił premier. A te słowa są jasnym sygnałem, że premier chce zakopać topór wojenny, że ostra antyklerykalna retoryka to już przeszłość, a on sam nie będzie umierał za postulaty lewicy.