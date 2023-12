Zmiany w Funduszu Kościelnym. "Jesteśmy otwarci na dialog"

Kościół, jak podkreśla w piśmie Miziński, był gotów do prowadzenia rozmów w sprawie zmian w finansowaniu już w latach 2012 i 2013. "Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju, należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Z Funduszu Kościelnego bowiem korzystają dziś wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej" - zaznacza w piśmie.