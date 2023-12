Zlikwidować Fundusz Kościelny? Są wyniki sondażu, koalicja ma problem

Fundusz Kościelny - zostawić czy zlikwidować?

Odpowiadając na pytanie: "Co Pana/Pani zdaniem nowy rząd powinien zrobić z Funduszem Kościelnym?", niemal połowa respondentów - dokładnie 46,7 proc. - jednoznacznie opowiedziała się za jego likwidacją. Jednocześnie jednak niemal tyle samo osób, bo w sumie 46,6 proc. ankietowanych - chce, by Fundusz Kościelny nadal funkcjonował. Zwraca jednak przy tym uwagę na istotne rozbieżności co do formy jego finansowania.