Przełom w Kościele katolickim. Papież zezwala błogosławić pary tej samej płci

Ks. Kazimierz Sowa: Nie sądzę, że ta deklaracja rzeczywiście otwiera drogę do uznania małżeństw homoseksualnych przez Kościół. Ona de facto nie jest nastawiona nawet jedynie na związki jednopłciowe. Chodzi ogólnie o ludzi w związkach nieformalnych. To jest wyjście naprzeciw potrzebie duchowej tych ludzi. Natomiast z punktu widzenia Kościoła w Polsce to pewnie jest to dokument w jakieś mierze "rewolucyjny", bo przecież nie ma co się oszukiwać: u nas nawet o tych zjawiskach otwarcie się nie dyskutuje.