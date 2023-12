Recepta na sukces populistów. Tym razem sprawdziła się w Holandii

Rzeczywiście w Holandii mieszka wielu obcokrajowców. Ale to nie tylko uchodźcy z Syrii czy Iraku. To także Polacy i inni mieszkańcy Europy Środkowej czy Wschodniej, którzy przyjechali do Holandii do pracy. Bez taniej siły roboczej nasza gospodarka by sobie nie poradziła. Więc mówienie, że wszystkiemu winni są przybysze to upraszczanie skomplikowanych problemów.