"Teflon wybierze Moskwę". Dlaczego Słowacy znów stawiają na populistów?

To bardzo znaczący trend, ale nie nazywam tego ekonomicznym populizmem, tylko szowinizmem społecznym. Populiści mówią, że jeśli będziemy mieli silne państwo, przyjdzie ono z pomocą wszystkim potrzebującym. Ale "wszyscy" rozumieją, że państwo przyjdzie tylko do "odpowiednich" obywateli. Do białych, a nie do Romów. Do Słowaków, a nie do imigrantów.