Dediabolizacja. Jak skrajna prawica we Francji schowała rogi, zęby i pazury

Tymczasem program gospodarczy Érica Zemmoura to miszmasz pomysłów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. On ciągle mówi: mniej państwa, mniej podatków. Pod względem gospodarczym to taki klasyczny liberał, w starym stylu. W kwestiach bezpieczeństwa i suwerenności gra na tym samym polu co RN, ale jego pomysł na gospodarkę jest skrajnie inny. Jego wyborcy to w większości burżuazja, ludzie dobrze sytuowani, raczej wykształceni, i w ogromnej większości mężczyźni.