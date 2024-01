Nie traćmy księży, czyli nowa odsłona dyskusji o celibacie [OPINIA]

Czy do zmian dojdzie?

Konieczność zmian (w jedną lub drugą stronę) i trwająca od lat debata wcale nie oznaczają, że do zmiany dojdzie (a przynajmniej, że dojdzie do niej szybko). Wiele wskazuje na to, że Franciszek chciał wprowadzić taką zmianą w czasie synodu o Amazonii, ale ogromny opór części episkopatów, a także Kurii Rzymskiej, skłoniły go do wycofania się z pomysłu, by przynajmniej w Amazonii - gdzie dramatycznie brakuje księży - pozwolić na święcenie żonatych mężczyzn. Od tego momentu nic się nie zmieniło, opór nadal jest potężny, papież właśnie zaangażował się w spór z częścią Kościoła o błogosławienie par jednopłciowych, więc nic nie wskazuje na to, by miał wchodzić w kolejną awanturę.