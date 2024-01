Papieski taniec na dyplomatycznej linie [OPINIA]

Nie zabrakło także, co też nie zaskakuje, słów o Izraelu i Palestynie, a także o walczącej wciąż Ukrainie. I w tej sprawie też nie było zaskoczenia. Franciszek mówił to, co zwykle. Wskazywał na konieczność jak najszybszego osiągnięcia pokoju w Ukrainie, odnosząc się do Strefy Gazy potępił zdecydowanie zarówno atak Hamasu, ale i wezwał (co w zasadzie nie jest w Izraelu traktowane jako cel) do budowy państwa palestyńskiego.