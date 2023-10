Źródła skandalu w Dąbrowie Górniczej [OPINIA]

Nie oznacza to jednak, że nie ma związków pośrednich. System klerykalny, korporacyjny, a nawet kastowy, w jakim często funkcjonują duchowni łacińscy, jest o wiele łatwiejszy do kształtowania w sytuacji, gdy duchownych obowiązuje reguła celibatu. Żony i dzieci są wentylem bezpieczeństwa, który sprawia, że to nie miejsce w systemie staje się najważniejsze, powodują, że człowiek niekiedy bywa zmuszony do dojrzewania i brania odpowiedzialności, a do tego sprawiają, że to nie układy z kolegami w koloratkach są kluczowe. To wszystko "normalizuje" życie duchownych. Obecność na plebanii żon i dzieci sprawia także, że wierni muszą zacząć spoglądać na duchownego inaczej. Nie jest on już tylko "osobą duchowną" w odróżnieniu od cielesnych wiernych, ale ma dokładnie te same problemy, wyzwania i zadania, jak każdy. Musi podcierać dzieci, sprzątać ich wymiociny, a także przeżywa kryzysy w małżeństwie. Jak każdy inny prowadzi też, bo dlaczego miałby nie prowadzić, życie seksualne, co sprawia, że nie jest traktowany jako jakiś wyjątek. To wszystko bardzo utrudnia (choć oczywiście nie uniemożliwia) tworzenie się systemów kastowych, czy budowania fałszywej mistyki szczególnego uduchowienia księży. I już tylko z tej perspektywy warto spoglądać na celibat i jego skutki.