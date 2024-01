Zwrot ws. aborcji? Jasne stanowisko Tuska

Na przeciwnym biegunie stoją politycy Lewicy, których jednym ze sztandarowych haseł od lat jest dostęp do legalnej aborcji. - Co trzecia kobieta w Polsce miała w swoim życiu aborcję. To część naszego życia. Tak samo, jak ciąża i poród, a dostęp do aborcji to część systemu ochrony zdrowia. Państwo ma obowiązek otoczyć tą opieką wszystkich obywateli, także kobiety — mówiła w zeszłym roku na konwencji Lewicy Katarzyna Kotula. W listopadzie 2023 r. do Sejmu wpłynęły dwa projekty Lewicy dotyczące liberalizacji przepisów aborcyjnych.