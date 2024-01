Prezydent w okowach koabitacji. Do przerwy 0:1 [OPINIA]

Czy oznacza to tym samym, że prezydent Andrzej Duda ma też realne szanse stanąć w szranki twardej walki o przywództwo w PiS, po rządach prezesa Kaczyńskiego? To z kolei wydaje się znacznie bardziej wątpliwe. I wątpliwości te rosnąć będą z dnia na dzień, wraz z tym, jak z dnia na dzień zbliżać się będzie do końca druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy.