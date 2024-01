Ile władzy, tyle odpowiedzialności [OPINIA]

O to, czyją dzisiejszy kryzys jest winą, kto do niego doprowadził i jakie powinien ponieść konsekwencje, spierać będziemy się jeszcze bardzo długo. Z przekonującą wszystkich konkluzją albo bez niej. Nie może jednak budzić niczyich wątpliwości, że polityczną odpowiedzialność za wychodzenie z każdego chaosu ponoszą przede wszystkim aktualnie rządzący. Nie dlatego, że do problemu doprowadzili, ale dlatego, że wzięli na siebie ciężar władzy. Podobnie jak lekarz, który odpowiada za walkę o zdrowie pacjenta, nie dlatego, że go zaraził.