Ani stalinizm, ani dyktatura, ani nawet więźniowie polityczni [OPINIA]

Można sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika sprowadzać do dużych kwantyfikatorów, ale można też podejść do niej w najprostszy możliwy sposób: dwie skazane za przestępstwa osoby mają trafić do więzienia. I gdyby nie były one politykami, nikt nie stawałby dziś w ich obronie.