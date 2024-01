Nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. Ruch Dudy

Prezydent Andrzej Duda zaprosił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na godz. 11 we wtorek. Głowa państwa podjęła decyzję zaledwie kilkadziesiąt minut po tym, jak sąd wydał nakazy doprowadzenia polityków do więzienia.