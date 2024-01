PiS reaguje na nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. "Skandaliczne"

"To ponury znak obecnych czasów: ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a ci o korupcję podejrzewani trafiają "z celi do Brukseli". Na to nie będzie naszej zgody! Dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia br. licznie zgromadzili się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy" - grzmi w mediach społecznościowych poseł PiS.