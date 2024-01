Nieoczekiwany zwrot. SN wydał decyzję ws. Wąsika

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Dokumenty w sprawie odwołania złożonego przez Macieja Wąsika w czwartek zostały skierowane go Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Jednoosobową decyzją zrobił to neosędzia Romuald Dalewski.