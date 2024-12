PiS ma plan na kampanię Nawrockiego. Zaczną w styczniu

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło powołanie obywatelskiego ruchu ochrony wyborów . - Chcemy, żeby to był ruch, jakiego w Polsce jeszcze nie było . Zgłaszają się do nas różne organizacje, które chcą współpracować - powiedział Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego, w programie "Polska wybiera" na antenie telewizji wPolsce24.

Szefernaker podkreślił, że w każdej komisji wyborczej ma być co najmniej jeden członek komisji i jeden mąż zaufania. - To jest cała armia ludzi, która musi przypilnować wyborów. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby takie działania podjąć - mówił.