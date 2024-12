PiS tworzy ruch ochrony wyborów. Kluczową rolę mają dla Czarnka

- Stworzymy wielki ruch ochrony wyborów. Już jesteśmy w kontakcie z wieloma organizacjami społecznymi, które zajmowały się tym wcześniej. Chcemy, żeby to był ruch obywatelski i żeby udział w nim brało Prawo i Sprawiedliwość, a na czele zespołu współpracującego z organizacjami obywatelskimi będzie stał Przemysław Czarnek - ogłosił w RMF24 Paweł Szefernaker, szef sztabu kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Szczegóły inicjatywy mają być ujawnione po świętach . Ruch będzie działał w 24 godziny od rozpoczęcia procesu wyborczego - aż do ogłoszenia wyników komisji wyborczych.

- Będziemy mieli ludzi w każdej komisji, którzy będą chronić wyborów - mężów zaufania, członków obwodowych komisji. To będzie wielki ruch obywatelski. Będziemy współpracować ze wszystkimi ruchami, które do tej pory angażowały się w ochronę wyborów i zapraszamy wszystkich do współpracy - mówił Szefernaker.