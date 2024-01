Hołownia po spotkaniu z Dudą: emocji za dużo

- Jesteśmy z różnych światów politycznych, ale nie możemy doprowadzić do tego, aby pogłębiły się pęknięcia i narosły niepokoje w kraju. Co do tego mamy pełną zgodę z prezydentem. Prezydent uważa, że Wąsik i Kamiński są nadal posłami - dodał na koniec marszałek Sejmu.