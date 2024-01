Kamiński i Wąsik zatrzymani. To dopiero początek, a nie koniec [OPINIA]

Nie da się funkcjonować w ten sposób, że prezydent uważa jedną izbę za właściwą do orzekania w sprawach dotyczących życia publicznego, a marszałek Sejmu i premier - drugą. I zarówno pierwszy, jak i drudzy mają swoje racje, lepsze lub gorsze, ale ostatecznie sprowadza się to do tego, że nie wiadomo, które orzeczenie jest ważne, a które nie.